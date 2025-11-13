Шнякин ответил на критику пользователя Спортса’’ после матча с Перу: «Что из футбольного осталось за репортажем? Все важнейшие эпизоды отработали. «Катюша» – одна из акций РФС»

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на претензии после матча Россия – Перу.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил пользователю Спортса’‘, раскритиковавшему его работу на BetBoom товарищеском матче Россия – Перу (1:1).

«Дмитрий, почему так и не комментировали, а рекламировали телегу Нагучева и предлагали петь «Катюшу»? Вы, извините, балабол или просто некомпетентный комментатор?» – обратился к Шнякину пользователь под постом незрячего болельщика Федора Замыцкого.

«Что значит «не комментировал»? Это как?

Телега Нагучева? А почему вы не слышали, к чему это было? В трансляционный кадр ТРИЖДЫ попадали братья Кержаковы. Работа комментатора – сопровождать картинку, поэтому рассказал о самом интересном (на мой взгляд) из того, что читал в последнее время про Сашу Кержакова. Рома классно в телеге подколол Дзюбу, ведь у Кержа был еще гол немцам. Дальше. «Катюша»? Это была одна из акций РФС. На трибунах начали зажигать огоньки – это было видно по картинке и это было слышно. Надо объяснить телезрителю. Кстати, это подробно сделал Миша Меламед, а не я.

Так что пока балабольством занимаетесь вы, но можем и подискутировать. Что из футбольного осталось за репортажем? Все важнейшие эпизоды отработали. Про неожиданную схему Перу, про наши треугольники на флангах, про вскрывающие передачи Осипенко, много говорил о важнейшей роли Миранчука, залезавшего между линий, про Головина и Батракова, у которых общий футбольный язык, про Умярова, который садился третьим ЦЗ, про клубные и даже школьные связи (Умяров+Пруцев+Горшков). И так далее. Напомните, в каком таком моменте мы не комментировали что-то значимое на футбольном поле.

Вы можете предъявить по поводу гола Головина, во время которого шло интервью. Ну, это политика канала, мне тоже это не всегда нравится, уже третий случай в моем репортаже за сезон, когда во время вью мяч залетает. Ну, ничего не поделать, хотят больше движа», – написал Шнякин.