Более 70 спортсменов, включая Погба и Зиеша, призвали УЕФА отстранить Израиль: «Ни одна сцена или арена не должны принимать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления»

Поль Погба и Хаким Зиеш призвали отстранить Израиль.

Организация Athletes for Peace («Спортсмены за мир»), в которую входят более 70 профессиональных спортсменов, направила письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с призывом отстранить Израиль от международных соревнований.

Среди поддержавших обращение, – французский полузащитник «Монако » Поль Погба , нидерландский нападающий «Аль-Саилии» Анвар Эль-Гази , марокканский вингер «Аль-Духайля » Хаким Зиеш и испанский форвард «Фулхэма» Адама Траоре.

«Ни одно общественное место, сцена или арена в международном гражданском обществе не должны принимать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности.

Безнаказанность Израиля за эти преступления может быть прекращена только с помощью коллективных осознанных действий, включая меры по недопущению его участия в спортивных и культурных мероприятиях», – говорится в письме, составленном организацией Game Over Israel, слова которого приводит Al Jazeera.

48 спортсменов, включая Зиеша, Эль-Гази и Дукуре, призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований. Подпись Погба убрали