Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Дженоа», «Ювентус» против «Аталанты» Миранчука, «Наполи» – «Интер»

В 31-м туре Серии А в субботу «Фиорентина» Александра Кокорина проиграла на выезде «Сассуоло» (1:3).
В воскресенье «Милан» принимает «Дженоа», «Ювентус» проводит гостевой матч с «Аталантой» Алексея Миранчука, а в заключительном матче тура сойдутся «Наполи» и «Интер».
31-й тур
- Дата проведения
- 18 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Кьер, Тео, Томори, Калулу, Салемакерс, Беннасер, Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Рафаэл Леау.
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Дженоа –
Перин, Гильоне, Масьелло, Гольданига, Стротман, Радованович, Зайц, Бадель, Кассата, Дестро, Скамакка.
- Предупреждение:
- Гольданига (26).
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Эцио Шида»
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Кротоне –
Кордац, Педру Перейра (Рохас, 46), Куомо (Ривьер, 82), Големич, Реца, Унас (Дзанеллато, 77), Молина, Жуниор Мессиас, Петриччоне (Чигарини, 77), Джиджи, Нванкво.
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Удинезе –
Муссо, Молина (Родриго Бекао, 90), Самир, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Перейра, Уолас (Арслан, 70), Нюйтинк, Окака Чука, Несторовски (Форестьери, 70).
- Предупреждения:
- Перейра (48), Форестьери (90).
- Удаление:
- де Пауль (90).
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 13 Лазович, 1:1 – 46 Янкто, 2:1 – 73, пенальти Габбьядини, 3:1 – 82 Торсбю.
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Сампдория –
Аудеро, Йосида, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Адриен Силва, Янкто (Тонелли, 86), Торсбю, Дамсгор (Кандрева, 46), Верре (Кейта Бальде, 46), ла Гумина (Габбьядини, 46).
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Верона –
Сильвестри, Гюнтер (Ловато, 77), Давидович, Димарко, Фараони, Стураро (Тамез, 58), Барак (Фавилли, 77), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 58), Сальседо (Колли, 81), Лазанья.
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 31 Бонавентура, 1:1 – 59, пенальти Берарди, 2:1 – 62, пенальти Берарди, 3:1 – 75 Лопес.
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Сассуоло –
Консильи, Кирикеш, Мюльдюр (Марлон, 86), Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Лопес, Обианг, Траоре (Дефрель, 46), Джуричич (Берарди, 46), Бога, Распадори (Локателли, 76).
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Фиорентина –
Дронговски, Касерес, Миленкович, Венути (Малькюи, 78), Бираги (Куаме, 83), Пульгар, Бонавентура (Кальехон, 70), Рибери, Кастровилли (Эссерик, 71), Пеццелья, Влахович.
- Предупреждения:
- Траоре (13), Кастровилли (15), Миленкович (28), Лопес (45), Бираги (68), Мюльдюр (69), Эссерик (81), Пульгар (90).
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.45, «Сарденья»
- Голы:
- 0:1 – 5 Пеццелла, 0:2 – 31 Куцка, 1:2 – 39 Паволетти, 1:3 – 59 Ман, 2:3 – 66 Марин, 3:3 – 90 Перейро, 4:3 – 90 Черри.
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Кальяри –
Викарио, Годин, Карбони, Ругани (Перейро, 64), Дзаппа (Ликояннис, 58), Данкан (Симеоне, 64), Наингголан, Нандес (Черри, 87), Марин, Жоао Педро, Паволетти.
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Парма –
Сепе, Пеццелла (Диркс, 78), Бани, Осорио, Лорини (Бюси, 60), Бругман, Грасси, Куцка (Михэилэ, 46), Куртич, Ман (Валенти, 72), Корнелиус (Пелле, 72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.