Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Дженоа», «Ювентус» против «Аталанты» Миранчука, «Наполи» – «Интер»

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В 31-м туре Серии А в субботу «Фиорентина» Александра Кокорина проиграла на выезде «Сассуоло» (1:3). 

В воскресенье «Милан» принимает «Дженоа», «Ювентус» проводит гостевой матч с «Аталантой» Алексея Миранчука, а в заключительном матче тура сойдутся «Наполи» и «Интер»

Чемпионат Италии

31-й тур

Милан – Дженоа 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
18 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Ребич, 1:1 – 37 Дестро.
МиланДоннарумма, Кьер, Тео, Томори, Калулу, Салемакерс, Беннасер, Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Рафаэл Леау.
ДженоаПерин, Гильоне, Масьелло, Гольданига, Стротман, Радованович, Зайц, Бадель, Кассата, Дестро, Скамакка.
Предупреждение:
Гольданига (26).

 

Аталанта – Ювентус
Дата проведения
18 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лацио – Беневенто
Дата проведения
18 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Специя
Дата проведения
18 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Рома
Дата проведения
18 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Интер
Дата проведения
18 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Кротоне – Удинезе 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
17 апреля, 16.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 де Пауль, 1:1 – 68, пенальти Нванкво, 1:2 – 74 де Пауль.
КротонеКордац, Педру Перейра (Рохас, 46), Куомо (Ривьер, 82), Големич, Реца, Унас (Дзанеллато, 77), Молина, Жуниор Мессиас, Петриччоне (Чигарини, 77), Джиджи, Нванкво.
УдинезеМуссо, Молина (Родриго Бекао, 90), Самир, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Перейра, Уолас (Арслан, 70), Нюйтинк, Окака Чука, Несторовски (Форестьери, 70).
Предупреждения:
Перейра (48), Форестьери (90).
Удаление:
де Пауль (90).

 

Сампдория – Верона 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
17 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Лазович, 1:1 – 46 Янкто, 2:1 – 73, пенальти Габбьядини, 3:1 – 82 Торсбю.
СампдорияАудеро, Йосида, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Адриен Силва, Янкто (Тонелли, 86), Торсбю, Дамсгор (Кандрева, 46), Верре (Кейта Бальде, 46), ла Гумина (Габбьядини, 46).
ВеронаСильвестри, Гюнтер (Ловато, 77), Давидович, Димарко, Фараони, Стураро (Тамез, 58), Барак (Фавилли, 77), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 58), Сальседо (Колли, 81), Лазанья.
Предупреждения:
Верре (12), Фараони (61), Тамез (72), Давидович (81), Кейта Бальде (83), Йосида (85).

 

Сассуоло – Фиорентина 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
17 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Бонавентура, 1:1 – 59, пенальти Берарди, 2:1 – 62, пенальти Берарди, 3:1 – 75 Лопес.
СассуолоКонсильи, Кирикеш, Мюльдюр (Марлон, 86), Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Лопес, Обианг, Траоре (Дефрель, 46), Джуричич (Берарди, 46), Бога, Распадори (Локателли, 76).
ФиорентинаДронговски, Касерес, Миленкович, Венути (Малькюи, 78), Бираги (Куаме, 83), Пульгар, Бонавентура (Кальехон, 70), Рибери, Кастровилли (Эссерик, 71), Пеццелья, Влахович.
Предупреждения:
Траоре (13), Кастровилли (15), Миленкович (28), Лопес (45), Бираги (68), Мюльдюр (69), Эссерик (81), Пульгар (90).

 

Кальяри – Парма 4:3 (1:2, 3:1)
Дата проведения
17 апреля, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Пеццелла, 0:2 – 31 Куцка, 1:2 – 39 Паволетти, 1:3 – 59 Ман, 2:3 – 66 Марин, 3:3 – 90 Перейро, 4:3 – 90 Черри.
КальяриВикарио, Годин, Карбони, Ругани (Перейро, 64), Дзаппа (Ликояннис, 58), Данкан (Симеоне, 64), Наингголан, Нандес (Черри, 87), Марин, Жоао Педро, Паволетти.
ПармаСепе, Пеццелла (Диркс, 78), Бани, Осорио, Лорини (Бюси, 60), Бругман, Грасси, Куцка (Михэилэ, 46), Куртич, Ман (Валенти, 72), Корнелиус (Пелле, 72).
Предупреждения:
Пеццелла (24), Марин (29), Данкан (46), Куртич (58), Нандес (80), Наингголан (83).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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