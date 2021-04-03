Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Дженоа», «Ювентус» против «Аталанты» Миранчука, «Наполи» – «Интер»

В 31-м туре Серии А в субботу «Фиорентина» Александра Кокорина проиграла на выезде «Сассуоло» (1:3).

В воскресенье принимает «Дженоа», проводит гостевой матч с «Аталантой» Алексея Миранчука, а в заключительном матче тура сойдутся и .

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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