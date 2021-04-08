Фабио Паратичи: «Роналду – самый известный человек в мире, согласно некоторым исследованиям»

Спортивный директор высказался о форварде команды Криштиану Роналду.

– Роналду не чувствовал себя вчера на 100% здоровым из-за проблем с мышцей, и мы не хотели рисковать. Это решение принято совместно.

– Сможет ли «Ювентус» позволить себе зарплату Роналду в следующем сезоне?

– На прошлой неделе я сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем. Мы переживаем период неопределенности.

Криштиану не только футболист и спортсмен, но и в целом фигура высочайшего уровня, его зарплата отражает это. Некоторые исследования показывают, что он самый известный человек в мире. Его случай отличается от других, – сказал Паратичи.