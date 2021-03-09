Невилл о Суперлиге: «От «МЮ» и «Ливерпуля» противно больше всего. Сбегают в лигу, откуда не вылететь»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался на тему Суперлиги Европы.

«Я болельщик «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но сейчас мне просто противно. Больше всего мне противно от «МЮ» и .

«Ливерпуль» преподносит себя как народная команда, команда для болельщиков, You’ll Never Walk Alone и все такое.

– столетняя история, клуб создали местные работяги. И теперь они сбегают в лигу без конкуренции, в лигу, откуда нельзя вылететь. Просто позорище.

Здесь дело исключительно в алчности. Владельцы «Ливерпуля», , не имеют никакого отношения к футболу в этой стране, к 100-летней истории футбола в Англии.

«МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм» сейчас даже не играют в Лиге чемпионов. В вообще бардак. И им сейчас по воле божьей дают право вступить в Суперлигу?» – задался вопросом Невилл.

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