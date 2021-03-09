Невилл о Суперлиге: «От «МЮ» и «Ливерпуля» противно больше всего. Сбегают в лигу, откуда не вылететь»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался на тему Суперлиги Европы.

«Я болельщик «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но сейчас мне просто противно. Больше всего мне противно от «МЮ» и «Ливерпуля».

«Ливерпуль» преподносит себя как народная команда, команда для болельщиков, You’ll Never Walk Alone и все такое.

«Манчестер Юнайтед» – столетняя история, клуб создали местные работяги. И теперь они сбегают в лигу без конкуренции, в лигу, откуда нельзя вылететь. Просто позорище.

Здесь дело исключительно в алчности. Владельцы «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити» не имеют никакого отношения к футболу в этой стране, к 100-летней истории футбола в Англии.

«МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм» сейчас даже не играют в Лиге чемпионов. В «Арсенале» вообще бардак. И им сейчас по воле божьей дают право вступить в Суперлигу?» – задался вопросом Невилл.

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