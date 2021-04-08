Агент Николича о готовности тренера уйти из «Локо»: «Это неправда. Марко никому ничего не объявлял»

Деян Йоксимович, представитель главного тренера «Локомотива» Марко Николича, опроверг информацию о том, что сербский специалист поставил ультиматум руководству клуба по ряду игроков и готов оставить свой пост.
«Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят – клуб остается.
Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении – тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Касается не только Марко сейчас, но и любого тренера», – сказал Йоксимович.
«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в таблице российской Премьер-Лиги. Команда выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах, общий счет – 23:3.