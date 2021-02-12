НБА. «Нью-Йорк» против «Нового Орлеана», «Бруклин» встретится с «Майами» и другие матчи

В воскресенье, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла примет «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Позже «Майами» Джимми Батлера попытается прервать 3-матчевую серию поражений в домашней игре со звездным «Бруклином» Кевина Дюрэнта. «Даллас» Дончича и Порзингиса постарается укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф в матче с «Сакраменто», проигравшим в 9 встречах кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (10), Рэндл (6), Ноэл (4), Пэйтон (3), Буллок (0) – старт; Роуз (9), Нокс (2), Гибсон (2), Куикли (0), Топпин (0).
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Капела (16 + 10 подборов), Богданович (13), Янг (11), Хертер (10), Коллинз (4) – старт; Уильямс (4), Гудвин (2), Оконгву (0), Хилл (0).
- Индиана
- Брогдон (10), Леверт (8), Сабонис (6), Тернер (2 + 8 подборов), Дж. Холидэй (0) – старт; Макконнелл (10), Самнер (6), Лэмб (5), А. Холидэй (3).
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 апреля, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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