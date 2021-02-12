Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Нью-Йорк» против «Нового Орлеана», «Бруклин» встретится с «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Даллас Хьюстон Индиана Клипперс Майами Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Портленд Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В воскресенье, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла примет «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

    Позже «Майами» Джимми Батлера попытается прервать 3-матчевую серию поражений в домашней игре со звездным «Бруклином» Кевина Дюрэнта. «Даллас» Дончича и Порзингиса постарается укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф в матче с «Сакраменто», проигравшим в 9 встречах кряду.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Новый Орлеан 36:31 (2 четверть)
    Дата проведения
    18 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Барретт (10), Рэндл (6), Ноэл (4), Пэйтон (3), Буллок (0) – старт; Роуз (9), Нокс (2), Гибсон (2), Куикли (0), Топпин (0).
    Новый Орлеан
    Адамс (8), Уильямсон (7), Ингрэм (7), Болл (0), Бледсоу (0) – старт; Хэйс (4), Маршалл (3), Джонсон (2), Льюис (0).

    Атланта – Индиана 60:50 (2 четверть)
    Дата проведения
    18 апреля, 20.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Капела (16 + 10 подборов), Богданович (13), Янг (11), Хертер (10), Коллинз (4) – старт; Уильямс (4), Гудвин (2), Оконгву (0), Хилл (0).
    Индиана
    Брогдон (10), Леверт (8), Сабонис (6), Тернер (2 + 8 подборов), Дж. Холидэй (0) – старт; Макконнелл (10), Самнер (6), Лэмб (5), А. Холидэй (3).

    Майами – Бруклин
    Дата проведения
    18 апреля, 22.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Портленд
    Дата проведения
    19 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    19 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Хьюстон
    Дата проведения
    19 апреля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Сакраменто
    Дата проведения
    19 апреля, 02.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Миннесота
    Дата проведения
    19 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Фил Джексон – единственный тренер-звезда. Он устраивал реалити-шоу из укрощения Джордана, Родмана, Шака и Кобе

    «Голден Стэйт» больше не обгоняет НБА на сотни световых лет. У них одни проблемы – с тренером, Грином, Уайзменом

    В 2004-м году четверо россиян были выбраны на драфте НБА. Вспоминаем «русский драфт» – бессмысленный и беспощадный

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья