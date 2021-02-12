НБА. «Нью-Йорк» против «Нового Орлеана», «Бруклин» встретится с «Майами» и другие матчи

В воскресенье, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

В первой встрече игрового дня Джулиуса Рэндла примет Зайона Уильямсона. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Позже Джимми Батлера попытается прервать 3-матчевую серию поражений в домашней игре со звездным Кевина Дюрэнта. Дончича и Порзингиса постарается укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф в матче с «Сакраменто», проигравшим в 9 встречах кряду.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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