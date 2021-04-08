🔥«Спартак» разгромно проиграл «Уфе» дома (0:3) в день своего 99-летия

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В 26-м туре РПЛ «Спартак» дома крупно уступил «Уфе» (0:3). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Московский клуб потерпел поражение в день своего 99-летия.

Спартак – Уфа 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
18 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Камилов, 0:2 – 48 Мрзляк, 0:3 – 87 Камилов.
СпартакМаксименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Умяров, Зобнин, Промес (Литвинов, 90), Понсе (Игнатов, 90), Ларссон.
УфаБеленов, Морозов, Бауэр, Йокич, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Табидзе, Никитин, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).
Предупреждения:
Промес (7), Понсе (11), Табидзе (27), Жиго (28), Кутепов (86), Бизоза (88).
Удаление:
Жиго (79).

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