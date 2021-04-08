🔥«Спартак» разгромно проиграл «Уфе» дома (0:3) в день своего 99-летия

В 26-м туре РПЛ «Спартак» дома крупно уступил «Уфе» (0:3).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Московский клуб потерпел поражение в день своего 99-летия.

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