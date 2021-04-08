🔥«Спартак» разгромно проиграл «Уфе» дома (0:3) в день своего 99-летия

В 26-м туре РПЛ «Спартак» дома крупно уступил «Уфе» (0:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Московский клуб потерпел поражение в день своего 99-летия.
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Умяров, Зобнин, Промес (Литвинов, 90), Понсе (Игнатов, 90), Ларссон.
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Уфа –
Беленов, Морозов, Бауэр, Йокич, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Табидзе, Никитин, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).
- Удаление:
- Жиго (79).