Кафанов о голе Перу: «У Сафонова перед прыжком поползла левая нога, не смог вытолкнуть. Матвей очень переживает. Во всех остальных ситуациях он сыграл правильно»

Виталий Кафанов: Сафонов очень переживает из-за ошибки в матче с Перу.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Матвей Сафонов переживает из-за ошибки при пропущенном голе в матче с Перу .

Россия и Перу сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

После игры главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов не сыграет в матче с Чили и вернется в расположение «ПСЖ ».

– Момент с голом надо рассматривать отдельно. В остальном он сыграл правильно во всех ситуациях, атаку начинал.

Если посмотрите на момент с голом, то увидите – Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть. Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации.

– Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили?

– Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором – другие ребята, – сказал Кафанов.