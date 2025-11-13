Кафанов о голе Перу: «У Сафонова перед прыжком поползла левая нога, не смог вытолкнуть. Матвей очень переживает. Во всех остальных ситуациях он сыграл правильно»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Матвей Сафонов переживает из-за ошибки при пропущенном голе в матче с Перу.
Россия и Перу сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».
На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.
После игры главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов не сыграет в матче с Чили и вернется в расположение «ПСЖ».
– Момент с голом надо рассматривать отдельно. В остальном он сыграл правильно во всех ситуациях, атаку начинал.
Если посмотрите на момент с голом, то увидите – Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть. Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации.
– Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили?
– Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором – другие ребята, – сказал Кафанов.