Помощь «Ахмату» оценивается в 1-1,4 млрд рублей. Вероятно, это будет спонсорство госкорпорации (Eurostavka)

Стали известны детали помощи, которую государство окажет «Ахмату» из-за санкций в отношении клуба со стороны США.

Как сообщает журналист Иван Карпов для Eurostavka, объем необходимых средств для поддержания жизни клуба определен в размере от 1 до 1,4 млрд рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики , затронувшие его активы и связанные с ним организации, в том числе и «Ахмат». Клуб лишился 80% финансирования.

14 апреля комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под председательством Бориса Пайкина провел круглый стол, посвященный мерам поддержки команды из Грозного. «Ахмат» представлял гендиректор Ахмед Айдамиров, его поддержали депутат Госдумы Адам Делимханов и замминистра спорта РФ Одес Байсултанов. На встрече также были генеральный секретарь РФС Александр Алаев и главный юрист Денис Рогачев. Депутат Госдумы активно поддержал «Ахмат».

Фонд имени Ахмата Кадырова больше не может финансировать клуб. Из-за отключения SWIFT ему стали недоступны валютные операции: оплата зарубежных трансферов, иностранных сборов и так далее. Представителям «Ахмата» участники круглого стола предложили сменить учредителя, но последовал категорический отказ – в клубе сочли такой шаг признанием поражения.

Обсуждалось три ключевых сценария помощи «Ахмату»: субсидии со стороны государства, привлечение к финансированию госкорпораций и налоговые вычеты. Новый спонсор в лице госкорпорации наиболее вероятен. «Ахмат» планирует решить этот вопрос через администрацию президента РФ.

«Ахмат» из-за санкций США претендует на деньги правительства, Госдума – за. Что это значит?