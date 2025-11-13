  • Спортс
  Месси предпочел победу на ЧМ еще одному «Золотому мячу», победный гол – хет-трику в проигранном матче, быть владельцем клуба, а не тренером
Лионель Месси предпочитает победу на чемпионате мира еще одному «Золотому мячу».

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины кратко ответил на вопросы от 433.

– [Выиграть] еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»?

– Еще один чемпионат мира.

– Играть в климате Майами или Барселоны?

– Барселоны.

– Сделать хет-трик и проиграть или забить победный гол?

– Забить победный гол.

– Быть тренером или владельцем клуба?

– Владельцем клуба.

– Быть обыгранным пробросом между ног или забить в свои ворота?

– Проброс между ног.

– Забить ударом с углового или с центра поля?

– С углового.

– Играть на позиции защитника или вратаря?

– На позиции защитника.

– Схема 4-4-2 или 4-3-3?

– 4-3-3, – сказал Месси.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: All About Argentina
logoЛионель Месси
logoчемпионат мира
logoСборная Аргентины по футболу
logoЗолотой мяч
logoМЛС
logoИнтер Майами
