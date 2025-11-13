Месси предпочел победу на ЧМ еще одному «Золотому мячу», победный гол – хет-трику в проигранном матче, быть владельцем клуба, а не тренером
Лионель Месси предпочитает победу на чемпионате мира еще одному «Золотому мячу».
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины кратко ответил на вопросы от 433.
– [Выиграть] еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»?
– Еще один чемпионат мира.
– Играть в климате Майами или Барселоны?
– Барселоны.
– Сделать хет-трик и проиграть или забить победный гол?
– Забить победный гол.
– Быть тренером или владельцем клуба?
– Владельцем клуба.
– Быть обыгранным пробросом между ног или забить в свои ворота?
– Проброс между ног.
– Забить ударом с углового или с центра поля?
– С углового.
– Играть на позиции защитника или вратаря?
– На позиции защитника.
– Схема 4-4-2 или 4-3-3?
– 4-3-3, – сказал Месси.
