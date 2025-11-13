Манчини возглавил «Аль-Садд» Клаудиньо. Контракт – на 2,5 года

Роберто Манчини возглавил «Аль-Садд».

60-летний итальянский специалист, ранее тренировавший «Зенит», «Интер», «Манчестер Сити» и сборную Италии, заключил контракт с катарским клубом на два с половиной сезона.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он тренировал с августа 2023 года до октября 2024-го.

За «Аль-Садд » выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо .

Фото: x.com/AlsaddSC