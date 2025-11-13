Манчини возглавил «Аль-Садд» Клаудиньо. Контракт – на 2,5 года
Роберто Манчини возглавил «Аль-Садд».
«Аль-Садд» объявил о назначении Роберто Манчини главным тренером.
60-летний итальянский специалист, ранее тренировавший «Зенит», «Интер», «Манчестер Сити» и сборную Италии, заключил контракт с катарским клубом на два с половиной сезона.
Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он тренировал с августа 2023 года до октября 2024-го.
За «Аль-Садд» выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Фото: x.com/AlsaddSC
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33402 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Аль-Садда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости