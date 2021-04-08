РФС может наказать Чорлуку. Он предложил КДК расслабиться и выпить пива

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что к защитнику «Локомотива» могут применить санкции.

35-летний футболист после победы над «Ростовом» (4:1) выложил традиционное фото с бокалом и написал: «КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива».

«Чорлуке могут грозить самые разные санкции. Если руководство лиги или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим этот случай. Что-то в последнее время очень часто начали возникать такие ситуации. Давайте вместе их пресекать», – сказал Андреев.

Ранее КДК наказал «Локомотив» проведением матча с «Динамо» на нейтральном поле за заход Станислава Сухины в судейскую. Также начальник «Локо» был оштрафован на 150 тысяч рублей.

«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива». Чорлука снова отметил победу с кружкой