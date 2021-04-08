Вилков может завершить карьеру после игры «Локомотив» – «Ростов» («СЭ»)

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Михаил Вилков Спорт-Экспресс Футбол

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1), возможно, станет последним в судейской карьере Михаила Вилкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Велика вероятность, что Вилкова, отработавшего 175 матчей в чемпионате России, не включат в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22. Вместе с ним летом могут остаться вне судейского корпуса еще два-три человека.

Напомним, в прошлом году после матче 11-го тура «Краснодар» – «Рубин» (3:1) Вилкова выводили из списка рефери РПЛ до 31 декабря 2020 года. 

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