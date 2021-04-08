ЦСКА потерпел первое поражение при Оличе, проиграв «Сочи» (1:2)

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В 26-м туре РПЛ ЦСКА на выезде проиграл «Сочи» (1:2). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Армейцы потерпели первое поражение после назначения Ивицы Олича главным тренером.

«Сочи» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

Сочи – ЦСКА 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
18 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40, пенальти Нобоа, 2:0 – 54 Юсупов, 2:1 – 78 Дивеев.
СочиЗаболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Мевля, Бурмистров (Руденко, 85), Прохин, Заболотный (Дуганджич, 85).
ЦСКААкинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Обляков (Ахметов, 58), Марадишвили, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Васин, Рондон (Шкурин, 74).
Предупреждения:
Терехов (35), Васин (40), Бурмистров (50), Мевля (77), Сигурдссон (81), Заболотный (85), Дуганджич (88), Дзагоев (90).

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