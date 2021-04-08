ЦСКА потерпел первое поражение при Оличе, проиграв «Сочи» (1:2)

В 26-м туре РПЛ ЦСКА на выезде проиграл «Сочи» (1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Армейцы потерпели первое поражение после назначения Ивицы Олича главным тренером.
«Сочи» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.
- Дата проведения
- 18 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Заболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Мевля, Бурмистров (Руденко, 85), Прохин, Заболотный (Дуганджич, 85).
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ЦСКА –
Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Обляков (Ахметов, 58), Марадишвили, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Васин, Рондон (Шкурин, 74).
- Предупреждения:
- Терехов (35), Васин (40), Бурмистров (50), Мевля (77), Сигурдссон (81), Заболотный (85), Дуганджич (88), Дзагоев (90).