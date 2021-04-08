⚡⚡⚡Официально объявлено о создании Суперлиги. «МЮ», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 клубов – ее основатели

Официально объявлено о создании нового футбольного турнира –

«Двенадцать ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги.

Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели.

«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели. Еще три команды присоединятся к ней перед началом первого сезона, старт которого состоится тогда, когда это будет возможным.

Клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшее перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом.

Образование Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели», – говорится в пресс-релизе.

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