ЦСКА рассматривает аренду Чалова у ПАОК зимой («Mash на спорте»)
ЦСКА может вернуть Федора Чалова зимой.
По данным «Mash на спорте», ЦСКА рассматривает возвращение Федора Чалова в ближайшее трансферное окно.
Армейцы пока не связывались с ПАОК, но готовы арендовать нападающего зимой. Греческий клуб согласен отпустить Чалова при условии, что предложение будет выгодным и они найдут достойную замену россиянину.
По словам источника, что главный тренер ПАОК Рэзван Луческу попросил руководство купить более взрывного нападающего, чем Чалов. Окончательное решение по игроку примут в ближайшее время.
В текущем сезоне чемпионата Греции 27-летний Чалов забил 1 гол в 7 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Mash на спорте»
