125

ЦСКА рассматривает аренду Чалова у ПАОК зимой («Mash на спорте»)

ЦСКА может вернуть Федора Чалова зимой.

По данным «Mash на спорте», ЦСКА рассматривает возвращение Федора Чалова в ближайшее трансферное окно.

Армейцы пока не связывались с ПАОК, но готовы арендовать нападающего зимой. Греческий клуб согласен отпустить Чалова при условии, что предложение будет выгодным и они найдут достойную замену россиянину.

По словам источника, что главный тренер ПАОК Рэзван Луческу попросил руководство купить более взрывного нападающего, чем Чалов. Окончательное решение по игроку примут в ближайшее время.

В текущем сезоне чемпионата Греции 27-летний Чалов забил 1 гол в 7 матчах. Его статистика – здесь

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31264 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Mash на спорте»
logoФедор Чалов
logoвысшая лига Греция
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
возможные трансферы
logoПАОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
5 минут назад
У Холанда 30 голов в 19 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Эстонии в отборе на ЧМ
29 минут назад
Холанд забил 52-й и 53-й голы за Норвегию – дубль Эстонии в отборе ЧМ
44 минуты назад
Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Будет решение ФИФА – тогда можно комментировать»
47 минут назадВидео
Соболев про СМС Слишковичу в «Спартаке»: «После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим»
51 минуту назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Лед тронулся, после консультаций с правительством дан зеленый свет. Примем законопроект к Новому году, надеюсь»
52 минуты назад
Малафеев, Акинфеев, Тороп − кто главный по сухим матчам в FONBET Кубке России?
59 минут назадТесты и игры
Адвокат о словах Акинфеева: «Тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым, понимаю. Игорь – отличный вратарь, но не был 1-м номером из-за серьезной травмы перед Евро-2012»
сегодня, 17:59
Ямаль за гол «Эспаньолу», Алеррандро за гол «Крузейро» и Райс за гол «Реалу» номинированы на премию Пушкаша
сегодня, 17:53
Дмитрий Черышев о тренере для «Спартака»: «Аленичев, Юран, Мостовой, Шалимов не соответствуют уровню? Экс-игроки знают команду. Российскую тренерскую работу нужно уважать»
сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
У Норвегии 11 побед подряд с общим счетом 44:6. Сборная не проигрывает год и лидирует в группе отбора ЧМ
3 минуты назад
Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»
4 минуты назад
Седокова выложила фото в носках с эмблемой «Спартака» и букетом роз. Певица заявила, что у нее нет романа с игроком клуба: «Сын тренировался в их детской секции. Расследование завершено»
15 минут назадФото
Тренер Ирландии Хадльгримссон об игре с Португалией: «Это не баскетбольный матч, пойдем на риск, если понадобится гол в конце. Наш подход не изменится, у них было не так много моментов»
17 минут назад
Вячеслав Колосков: «Как можно от пива напиться? Прихожу на «Динамо», и на трибунах много детей, женщин, семейных пар – кому там напиваться? Я говорил, что где-то стоит и водку вернуть»
19 минут назад
Пэт Невин: «Кайседо – гений игры в обороне. «Реалу» пришлось бы выложить больше 200 млн евро»
27 минут назад
Оскар может завершить карьеру в 34 из-за проблем с сердцем. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
35 минут назад
Мостовой о товарищеских играх сборной: «Нам, прошедшим настоящую школу выживания, уже приелись. Все ловят хайп, вчера в раздевалку пускали журналистов, хотя в официальной игре им сказали бы: пошли вы»
41 минуту назад
Экс-защитник «Урала» Балажиц об Иванове: «Легионеру мог сказать: «Давай уже русский выучи». Президент много шутил, у него такая страсть к футболу, что всегда должен быть с командой»
58 минут назад
Батраков, Круговой и Литвинов сыграют со стримерами в FC 26 во время подготовки к матчу с Чили
сегодня, 17:51