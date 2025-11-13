ЦСКА рассматривает аренду Чалова у ПАОК зимой («Mash на спорте»)

ЦСКА может вернуть Федора Чалова зимой.

По данным «Mash на спорте», ЦСКА рассматривает возвращение Федора Чалова в ближайшее трансферное окно.

Армейцы пока не связывались с ПАОК, но готовы арендовать нападающего зимой. Греческий клуб согласен отпустить Чалова при условии, что предложение будет выгодным и они найдут достойную замену россиянину.

По словам источника, что главный тренер ПАОК Рэзван Луческу попросил руководство купить более взрывного нападающего, чем Чалов. Окончательное решение по игроку примут в ближайшее время.

В текущем сезоне чемпионата Греции 27-летний Чалов забил 1 гол в 7 матчах. Его статистика – здесь .