«В Португалии весь стадион поддерживал Роналду, и судья шел на поводу. Надеюсь, на этот раз болельщики не будут влиять на арбитра». Тренер Ирландии Хадльгримссон о матче отбора на ЧМ

Тренер Ирландии Хадльгримссон: в Португалии Роналду и стадион влияли на арбитра.

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон надеется, что авторитет Криштиану Роналду не повлияет на судейство в матче с Португалией.

Сегодня команды сыграют на «Авива-Стэдиум» в Дублине в рамках отбора на ЧМ-2026, игру будет судить шведский арбитр Гленн Нюберг . В октябре Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0.

«Конечно, все зависит от рефери, если он [Роналду] принимает участие в игре, но в Португалии он влиял не только на арбитра, но и на весь стадион, потому что все болельщики поддерживали его действия, и арбитр в какой-то мере просто шел у них на поводу. Надеюсь, теперь, когда мы играем на «Авива-Стэдиум », все будет иначе.

Очевидно, что судить должны не игроки а судьи. Надеюсь, что присутствующие здесь люди увидят это и поймут, что если они хотят повлиять на игру, они не должны, по крайней мере, влиять на судью», – сказал Хадльгримссон.