«Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков за 4 тура до конца, «Локо» – на 6. «Рубин» поднялся в топ-4

Состоялись все матчи 26-го тура чемпионата России.
За четыре игры до конца сезона «Локомотив» (49 очков) вышел на второе место в таблице, опередив «Спартак» (47).
«Рубин» и «Динамо» сравнялись с ЦСКА по набранным очкам (по 46), однако команда Леонида Слуцкого оказалась в четверке благодаря дополнительным показателям. Армейцы идут пятыми, «Динамо» – шестое.
Лидирует в таблице «Зенит» – у него 55 очков.
В следующем туре питерцы примут «Ротор», «Динамо» – «Химки, «Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом», «Рубин» встретится с «Краснодаром», а «Спартак» и ЦСКА примут участие в московском дерби.