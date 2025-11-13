Анчелотти об Эндрике: «Я не говорил, что ему нужно покинуть «Реал», чтобы поехать на ЧМ. Это дело «Мадрида» и самого игрока. Он должен поговорить с клубом и принять лучшее решение»

Карло Анчелотти: я не говорил Эндрику покинуть «Реал».

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о ситуации Эндрика в «Реале».

19-летний нападающий провел всего один матч в сезоне, выйдя на замену на 79-й минуте в матче с «Валенсией» (4:0). Сообщалось , что «Реал» готов отпустить бразильца в аренду в «Лион».

– Эндрик не поедет на чемпионат мира?

– Это очень важный игрок, один из талантов, вышедших из бразильского футбола. Мы за ним следим. Неправда, что я говорил, будто Эндрику нужно покинуть «Реал Мадрид », чтобы поехать на чемпионат мира. Это вопрос, касающийся «Реала» и самого игрока. Те, кто утверждает, что я это сказал, – неправы.

Он должен поговорить с клубом и принять лучшее решение для себя и для «Реала». Я бы никогда не советовал «Реалу», что ему делать со своим игроком. Клуб прекрасно знает, как поступать, – сказал Анчелотти.