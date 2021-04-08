Зидан об офсайде Диаса: «Мне не стоит ничего говорить. Арбитры должны решать, был там офсайд или нет»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после матча 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0).

Об офсайде Мариано Диаса

«Мне не стоит ничего говорить. Арбитры должны решать, был там офсайд или нет. Стоит поздравить игроков. Нам не хватало остроты в атаке».

О физической усталости «Реала»

«Мы справимся с этой ситуацией. У нас нет границ, и мы будем бороться до конца сезона. Эмоционально мы в порядке. Нужно хорошо отдохнуть и двигаться дальше. Действительно, происходит много всего. Но на данный момент ситуация такова.

Один балл – это то, что мы имеем. Стоит поздравить игроков. Мы должны не останавливаться».

О воспитанниках «Реала»

«У них большое будущее. Это очень хорошие футболисты, которые уверены в себе. Чуст провел отличный матч. Молодые футболисты всегда рядом, у них есть будущее. Я рад за каждого из них. Сдаваться – это поражение, сейчас лучшее для нас – это отдых.

Менди и Вальверде выбыли в последний момент. Антонио Бланко сыграл вчера, но и сегодня выглядел отлично», – сказал Зидан.

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