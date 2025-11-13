Роналду перед матчем с Ирландией: «Меня наверняка будут освистывать – это снимет давление с остальных. Уровень игры и футболистов должен быть превыше всего остального»

Криштиану Роналду: свист в мой адрес снимет давление на других игроков.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что готов к возможному свисту фанатов на матче с Ирландией.

Сегодня Португалия сыграет на выезде с Ирландией в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

«На стадионе меня наверняка будут освистывать, и я надеюсь, что так и будет, это снимет давление с остальных игроков. Мы знаем, что эта игра не является решающей, но это не совсем так, потому что победа будет значить, что мы на чемпионате мира.

Если одна из команд постоянно обороняется, это нормально, что судья пытается защитить игру. Думаю, что качество игры и игроков должно быть превыше всего остального. Но это просто слова. Надеюсь, что Португалия проведет хороший матч, и мы справимся.

Соперник будет играть низким блоком, как это было в Лиссабоне, я не думаю, что они будут оказывать давление на Португалию. Игра будет такой же. Они будут играть при своих болельщиках. Мы должны быть готовы морально и физически, потому что мы знаем, что будет битва», – сказал Роналду.