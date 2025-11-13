Хави о работе в «Барселоне»: «Моя ошибка в том, что я поддерживал высокие стандарты только один год – до победы в Ла Лиге. Потом требовательность упала, и мы ничего не выиграли»

Хави рассказал о своих ошибках в качестве тренера «Барселоны».

Хави высказался о падении стандартов в «Барселоне» на его второй полный сезон во главе команды.

«Я приступил к работе в «Барселоне» с очень высокими требованиями к игрокам и к клубу. Клуб находился в периоде, когда не предъявлялось больших требований. Но моя ошибка заключалась в том, что я поддерживал эти высокие стандарты только в течение одного года – с момента моего прихода и до того, как мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок…



Спустя время я смог быть самокритичным и сказал себе: «Черт возьми, что со мной случилось?» Я снизил те самые высокие стандарты, и игроки уже не показывали того же отношения, такого же уважения, тех же усилий. Требовательность постепенно падала больше и больше, до такой степени, что в мой последний сезон мы ничего не выиграли.

Я многому научился. Я стал самокритичен», – сказал Хави.