«Рубин» выиграл 3-й матч подряд с минимальным счетом, победив «Урал» (1:0)

В 26-м туре РПЛ проиграл (0:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол дальним ударом забил Дарко Евтич. Андрей Панюков в конце матча упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти после удаления Дениса Макарова.

Для казанского клуба это третья победа подряд, все матчи выиграны со счетом 1:0. С 46 очками «Рубин» поднялся на промежуточное 4-е место, ЦСКА, в активе которого также 46 баллов, свой матч 26-го тура с «Сочи» проведет позже.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ