«Рубин» выиграл 3-й матч подряд с минимальным счетом, победив «Урал» (1:0)

В 26-м туре РПЛ «Урал» проиграл «Рубину» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол дальним ударом забил Дарко Евтич. Андрей Панюков в конце матча упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти после удаления Дениса Макарова.
Для казанского клуба это третья победа подряд, все матчи выиграны со счетом 1:0. С 46 очками «Рубин» поднялся на промежуточное 4-е место, ЦСКА, в активе которого также 46 баллов, свой матч 26-го тура с «Сочи» проведет позже.
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 45 Евтич.
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Урал –
Годзюр, Страннберг, Адамов (Кулаков, 81), Рыков, Калинин, Гаджимурадов, Мишкич, Егорычев (Максименко, 87), Евсеев, Погребняк, Ибрахимай (Панюков, 62).
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Старфельт, Самошников, Уремович, Евтич (Костюков, 87), Шатов (Зуев, 87), Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 32; Хван Ин Бом, 64), Макаров, Деспотович.
- Предупреждения:
- Зотов (20), Егорычев (25), Макаров (34), Гаджимурадов (53), Бакаев (56), Абильгор (64), Самошников (68), Дюпин (90).
- Удаление:
- Макаров (82).