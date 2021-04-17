Гран-при Эмилии-Романьи-2021. Видеотрансляция

В воскресенье 18 апреля в Имоле стартует вторая гонка сезона-2021 «Формулы-1» – Гран-при Эмилии-Романьи. Начало заезда – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Сверхплотная борьба в «Ф-1»: Хэмилтон будет под дождем отбиваться от двух «Ред Булл», Мазепин – предпоследний

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

18 апреля 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Валттери Боттас («Мерседес»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Джордж Расселл («Уильямс»)

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

14. Николас Латифи («Уильямс»)

15. Фернандо Алонсо («Альпин»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

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