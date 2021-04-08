Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики руководства клуба («Чемпионат»)

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич готов покинуть свой пост.

Это связно с политикой нового руководства клуб, сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

41-летний серб настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Также он настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой.

«Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не изменится. Тренер уже сообщил об этом руководству «Локомотива».

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в таблице российской Премьер-Лиги. Команда выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах, общий счет – 23:3.

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