Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики руководства клуба («Чемпионат»)

Главный тренер готов покинуть свой пост.

Это связно с политикой нового руководства клуб, сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

41-летний серб настаивает на продлении контрактов с , , и . Также он настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды .

«Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не изменится. Тренер уже сообщил об этом руководству «Локомотива».

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в таблице российской Премьер-Лиги. Команда выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах, общий счет – 23:3.