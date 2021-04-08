Премьер-министр Великобритании: «Суперлига нанесет серьезный вред футболу. Она ударит в самое сердце национальных лиг»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением по поводу возможного создания европейской Суперлиги.

«Создание европейской Суперлиги нанесет серьезный вред футболу. Мы поддерживаем футбольные власти в возможных санкциях. Эта идея ударит в самое сердце национальных чемпионатов и затронет болельщиков по всей стране.

Клубы, вовлеченные в планы по созданию Суперлиги, должны обратиться к фанатам и футбольному сообществу с объяснениями, прежде чем предпринимать дальнейшие действия», – написал политик.

Сообщалось, что идею о создании турнира поддержали 6 английских клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Суперлига уже максимально близко. УЕФА в бешенстве