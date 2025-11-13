Жоан Лапорта: «Я веду рок-н-ролльный образ жизни. Мне нравится, что я делаю, я получаю от этого удовольствие, несмотря на все сложности»

Жоан Лапорта: я веду рок-н-ролльный образ жизни.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о стиле жизни.

«Уже много лет я веду рок-н-ролльный образ жизни. Я всегда был активным человеком, мне нравится то, что я делаю, я получаю от этого удовольствие и стараюсь хорошо проводить время, несмотря на все сложности, которые все это подразумевает», – сказал Лапорта.