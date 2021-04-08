Старт Суперлиги запланирован на август. 20 клубов, матчи в середине недели, клубы смогут играть в национальных чемпионатах

Представлен формат нового футбольного турнира – европейской Суперлиги.

Сегодня о ее создании объявили 12 клубов-основателей, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 ведущих команд Европы.

Формат турнира:

20 клубов-участников, 15 клубов-основателей (12 из них уже известны), для оставшихся пяти будет разработан механизм отбора по итогам выступлений в прошлом сезоне.

Матчи в середине недели, все участники смогут продолжить выступление в своих национальных лигах, поэтому традиционный календарь внутренних турниров будет сохранен.

Старт в августе, участники будут разбиты на две группы по 10 команд, домашние и выездные матчи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в четвертьфинале.

По итогам двухматчевого турнира на вылет две команды выйдут в финал, который в конце мая пройдет на нейтральном поле в рамках одной игры.

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