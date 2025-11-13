  • Спортс
  Анчелотти о работе в «Реале»: «Люди говорят об управлении раздевалкой, но основная часть была связана с тактикой. Каждое лето мне давали отличных игроков, с которыми проще достигать целей»
Анчелотти о работе в «Реале»: «Люди говорят об управлении раздевалкой, но основная часть была связана с тактикой. Каждое лето мне давали отличных игроков, с которыми проще достигать целей»

Карло Анчелотти высказался о работе в «Реале».

Карло Анчелотти рассказал о специфике своей работы в «Реале». 

Один из тех камбэков (в ЛЧ сезона-2021/22, завершившейся победой «Реала» – Спортс’‘) состоялся после того, как вы посадили на скамейку Каземиро, Крооса и Модрича, а заканчивали матч с полузащитой Себальос, Вальверде и Асенсио. И команда отыгралась. Вы гораздо больше, чем просто тренер, умеющий управлять группой.

– Иногда нужно принимать радикальные решения, чтобы что-то изменить. В целом, за эти четыре года в «Реале» мы с тренерским штабом проделали очень хорошую работу, все вместе. Мы были единым целым – технический персонал, игроки и клуб. Я благодарен клубу за возможность хорошо работать.

Они всегда поддерживали меня, проявляли заботу и каждое лето давали мне отличных игроков, благодаря которым было проще достигать целей. Мне довелось тренировать фантастических футболистов в замечательном коллективе и в очень хорошей атмосфере. Это было ключевым фактором.

Что касается личной стороны, я много работал. Люди часто говорят об управлении раздевалкой, но основная часть моей работы была связана именно с тактикой. Чтобы что-то менять, чтобы вписывать новых игроков, молодых – таких как Родриго, Винисиус, Вальверде, позже Беллингем... Мы очень много работали над тактическими аспектами.

Неправильно говорить, что я всего лишь управляю людьми. Я стремлюсь находиться в здоровой и чистой атмосфере, но большую часть времени моя работа была тактической. Отношения в команде не нужно строить специально – достаточно просто показывать, кто ты есть, – сказал Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии.  

