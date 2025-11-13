КДК дисквалифицировал Ахметзянова на две игры РПЛ за оскорбления Комличенко в матче с «Локо». Тренер «Оренбурга» пропустит игры с «Балтикой» и ЦСКА

КДК дисквалифицировал тренера «Оренбурга » Ахметзянова на два матча.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дисквалифицирован на две игры после удаления в матче с «Локомотивом».

В матче 15-го тура Мир РПЛ «Оренбург» уступил «Локомотиву» на выезде со счетом 0:1. Арбитр Сергей Цыганок показал Ахметзянову красную карточку в добавленное ко 2-му тайму время.

«Рассматривали удаление Ахметзянова, главного тренера «Оренбурга ». Футбольный клуб подавал заявление об отмене красной карточки, КДК ее не отменил, рассматривали вопрос о дополнительном наказании.

Установили, что Ахметзянов совершал провокационные действия в подстрекательной манере в отношении Комличенко , оскорблял его. Судьи представили дополнительный рапорт.

Ахметзянов принимал участие в заседании по ВКС. Решение — дисквалифицировать Ахметзянова за оскорбительное поведение в адрес соперника на две игры», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В двух следующих турах РПЛ «Оренбург сыграет с «Балтикой» и ЦСКА. Матчи пройдут 22 и 29 ноября.