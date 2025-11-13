РФС не рассматривает проведение Суперфинала Кубка России за рубежом, заявил Митрофанов: «Нам есть что продвигать в России»

Генсек РФС: проведение финала Кубка России за границей не рассматриваем.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что проведение финала FONBET Кубка России за рубежом не планируется.

С 2022 года матчи Суперфинала Кубка России проводятся на стадионе «Лужники».

– Рассматривает ли РФС возможность проведения Суперфинала Кубка России за рубежом?

– Нет, не рассматриваем. Нам есть что продвигать в России, наши болельщики хотят видеть финальный матч здесь. И у нас есть главная спортивная арена – «Лужники», – сказал Митрофанов.