  РФС не рассматривает проведение Суперфинала Кубка России за рубежом, заявил Митрофанов: «Нам есть что продвигать в России»
РФС не рассматривает проведение Суперфинала Кубка России за рубежом, заявил Митрофанов: «Нам есть что продвигать в России»

Генсек РФС: проведение финала Кубка России за границей не рассматриваем.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что проведение финала FONBET Кубка России за рубежом не планируется.

С 2022 года матчи Суперфинала Кубка России проводятся на стадионе «Лужники».

– Рассматривает ли РФС возможность проведения Суперфинала Кубка России за рубежом?

– Нет, не рассматриваем. Нам есть что продвигать в России, наши болельщики хотят видеть финальный матч здесь. И у нас есть главная спортивная арена – «Лужники», – сказал Митрофанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
