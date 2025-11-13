КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» за оскорбительные кричалки болельщиков на матчах Кубка России

«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» получили штрафы за поведение болельщиков.

КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков на матчах FONBET Кубка России.

В первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:1), «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Локомотива » и ЦСКА , штраф 100 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака » – штраф 75 тысяч рублей.

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Динамо », «Спартака». «Зенит » оштрафован на 100 тысяч рублей. Много скандирований. Также в первом тайме в сторону поля был брошен посторонний предмет болельщиком «Зенита», клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.