КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» за оскорбительные кричалки болельщиков на матчах Кубка России
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» получили штрафы за поведение болельщиков.
КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков на матчах FONBET Кубка России.
В первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:1), «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3).
«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Локомотива» и ЦСКА, штраф 100 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака» – штраф 75 тысяч рублей.
Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Динамо», «Спартака». «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей. Много скандирований. Также в первом тайме в сторону поля был брошен посторонний предмет болельщиком «Зенита», клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
