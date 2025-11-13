«Ростов» должен «Зениту» около 6,5 млн рублей за переход Тарасова («РБ Спорт»)
«Ростов» должен «Зениту» более 6 миллионов рублей за трансфер Александра Тарасова.
Стала известна сумма долга «Ростова» за трансфер защитника Александра Тарасова из «Зенита».
Дончане подписали 19-летнего игрока «Зенита-2» в июне, заключив с ним 5-летний контракт.
Во вторник РФС обязал «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Тарасова, а также запретил клубу регистрировать новичков в качестве обеспечительной меры.
По информации «РБ Спорт», «Ростов» должен «Зениту» за трансфер примерно 6,5 млн рублей.
