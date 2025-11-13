Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Юнайтед» в кризисе, поэтому опасается привлекать воспитанников. В клубе не так много игроков сборных – это многое говорит об эффективности тренировок»

Экс-скаут «МЮ»: клуб в кризисе, поэтому опасается привлекать воспитанников.

Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски считает, что клуб боится привлекать воспитанников на фоне кризиса.

«Если посмотреть на привлечение [к основе] молодых игроков, в «Манчестер Юнайтед» сейчас не так много игроков сборных. В «Челси » и «Арсенале » их значительно больше. Это, безусловно, многое говорит об эффективности их тренировок.

Но есть и другой фактор. Например, по опыту Польши мы знаем, что, когда команда находится в нижней части турнирной таблицы, делать ставку на воспитанников всегда опасаются. «Манчестер Юнайтед » переживает кризис уже несколько лет, отчаянно пытаясь вернуться на вершину, поэтому они опасаются привлекать молодежь.

Предполагалось, что это будет делать Рубен Аморим , но результаты были неудовлетворительными, поэтому он предпочитает покупать готовых игроков. Другое дело, есть ли из кого выбирать. На мой взгляд, Харри Амасс – единственный, кто на данный момент способен попасть в основной состав «Юнайтед» после возвращения из аренды [в «Шеффилд Уэнсдей»]. Самая большая проблема клуба сейчас – это трансферы», – сказал Садовски.

