  Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Юнайтед» в кризисе, поэтому опасается привлекать воспитанников. В клубе не так много игроков сборных – это многое говорит об эффективности тренировок»
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Юнайтед» в кризисе, поэтому опасается привлекать воспитанников. В клубе не так много игроков сборных – это многое говорит об эффективности тренировок»

Экс-скаут «МЮ»: клуб в кризисе, поэтому опасается привлекать воспитанников.

Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски считает, что клуб боится привлекать воспитанников на фоне кризиса.

«Если посмотреть на привлечение [к основе] молодых игроков, в «Манчестер Юнайтед» сейчас не так много игроков сборных. В «Челси» и «Арсенале» их значительно больше. Это, безусловно, многое говорит об эффективности их тренировок.

Но есть и другой фактор. Например, по опыту Польши мы знаем, что, когда команда находится в нижней части турнирной таблицы, делать ставку на воспитанников всегда опасаются. «Манчестер Юнайтед» переживает кризис уже несколько лет, отчаянно пытаясь вернуться на вершину, поэтому они опасаются привлекать молодежь.

Предполагалось, что это будет делать Рубен Аморим, но результаты были неудовлетворительными, поэтому он предпочитает покупать готовых игроков. Другое дело, есть ли из кого выбирать. На мой взгляд, Харри Амасс – единственный, кто на данный момент способен попасть в основной состав «Юнайтед» после возвращения из аренды [в «Шеффилд Уэнсдей»]. Самая большая проблема клуба сейчас – это трансферы», – сказал Садовски.

Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Przeglad Sportowy
