Анзор Кавазашвили: «Газизов раздел Федуна на 400 млн, а сегодня в игре. Так надо учить богатых фраеров»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о поражении красно-белых в матче с «Уфой» (0:3).

«Ничего себе! Ошалеть! Вот это да! С «Локомотивом» бегали даже вдесятером и вдруг – бац! И проиграть кому? Разваливающейся «Уфе». Просто слов нет!

Обидно, что так просрали так дома. «Поезд» разогнался, «Зенит» уже не догонишь. А и на четвертом скоро может очутиться.

Газизов – молодец. Вот так надо работать. Сначала на 400 миллионов раздел Федуна и ушел, а сегодня еще и в игре. Так надо раздевать богатых фраеров и их учить», – заявил Кавазашвили.