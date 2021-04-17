Овечкин и Кузнецов заработали полезность «минус 4» в матче с «Бостоном»

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Джон Карлсон Евгений Кузнецов Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями, завершив игру с полезностью «минус 4».

Он провел на льду 19 минут и 26 секунд (8:30 – в большинстве) и нанес 5 бросков по воротам.

Также полезность «минус 4» получил форвард Евгений Кузнецов. Он сделал результативную передачу и сыграл 17:20 (5:50 – в большинстве).

У защитника Дмитрия Орлова показатель полезности составил «минус 3», а у Джона Карлсона – «минус 5».

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