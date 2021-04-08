УЕФА о Суперлиге: «Мы предотвратим этот циничный проект. Всему должен быть предел»

УЕФА выступил с заявлением относительно новой волны данных о готовящемся запуске европейской Суперлиги.

Заявление поддержали Футбольная ассоциация Англии (FA), , Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), , Итальянская федерация футбола (FIGC) и Серия А.

«Мы узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги.

Если это произойдет, хотим повторить, что мы – УЕФА, FA, RFEF, FIGC, Премьер-лига, Ла Лига, Серия А, а также и все наши ассоциации-члены – будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы этого [создания Суперлиги] не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные.

Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом.

Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел», – говорится в совместном заявлении , лиг и ассоциаций.

Сегодня стало известно, что сторонники Суперлиги объявят о создании турнира в ближайшее время. «МЮ», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 клубов поддержали Суперлигу, «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» отказались от участия.

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