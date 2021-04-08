«Реал» не смог обыграть «Хетафе» (0:0). Отставание от «Атлетико» – 3 очка

В 33-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» в гостях сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Зинедина Зидана идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании с 67 очками.

У лидирующего «Атлетико» 70 очков, «Барселона» занимает третью позицию с 65 очками, имея игру в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги