«Реал» не смог обыграть «Хетафе» (0:0). Отставание от «Атлетико» – 3 очка

В 33-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» в гостях сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команда Зинедина Зидана идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании с 67 очками.
У лидирующего «Атлетико» 70 очков, «Барселона» занимает третью позицию с 65 очками, имея игру в запасе.
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Джене, Оливера, Ньом, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья (Суарес, 76), Мата (Анхель Родригес, 65), Унал (Миранда, 90).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Виктор Чуст, Марсело, Одриосола, Милитао, Родриго (Антонио Бланко, 65), Модрич, Винисиус Жуниор, Иско, Асенсио (Аррибас, 78), Мариано Диас (Бензема, 65).
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (54), Ньом (58), Анхель Родригес (75), Кукурелья (86).