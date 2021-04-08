«Реал» не смог обыграть «Хетафе» (0:0). Отставание от «Атлетико» – 3 очка

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Sports.ru Футбол

В 33-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» в гостях сыграл вничью с «Хетафе» (0:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Зинедина Зидана идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании с 67 очками.

У лидирующего «Атлетико» 70 очков, «Барселона» занимает третью позицию с 65 очками, имея игру в запасе.

Хетафе – Реал Мадрид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
ХетафеСория, Джене, Оливера, Ньом, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья (Суарес, 76), Мата (Анхель Родригес, 65), Унал (Миранда, 90).
Реал МадридКуртуа, Виктор Чуст, Марсело, Одриосола, Милитао, Родриго (Антонио Бланко, 65), Модрич, Винисиус Жуниор, Иско, Асенсио (Аррибас, 78), Мариано Диас (Бензема, 65).
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (54), Ньом (58), Анхель Родригес (75), Кукурелья (86).

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