  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС и Яндекс объявили о сотрудничестве: «Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнером сборных России и Кубка, программа лояльности Свои Плюсы – эксклюзивным партнером федерации»
Фото
5

РФС и Яндекс объявили о сотрудничестве: «Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнером сборных России и Кубка, программа лояльности Свои Плюсы – эксклюзивным партнером федерации»

Яндекс стал партнером РФС.

Российский фубольный союз и Яндекс стали партнерами.

«В рамках сотрудничества Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнером сборных России и FONBET Кубка России, программа лояльности Яндекса Свои Плюсы – эксклюзивным партнером РФС с набором привилегий и специальных предложений для пользователей в футбольных сценариях, а мультиподписка Яндекс Плюс предложит болельщикам доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах Яндекса. 

Основные направления сотрудничества включают создание совместной программы лояльности РФС и Своих Плюсов со специальными предложениями для пользователей. Партнерство с платежным сервисом Яндекс Пэй позволит болельщикам приобретать на выгодных условиях билеты на FONBET Кубок России и официальную атрибутику сборной России – как онлайн, так и непосредственно на стадионах, включая опцию покупки частями в Сплит. В дни матчей сборной России и Кубка страны также будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки сборной будут участвовать в промо-кампаниях Яндекса. 

Программа лояльности Свои Плюсы расширит футбольное направление Яндекса, вовлекая пользователей в тематические сценарии и активности. Она построена на прогрессивной шкале и персональных заданиях – от выбора любимой команды до участия в розыгрышах. Участники смогут получать призы: билеты на матчи, клубный мерч, экскурсии на стадионы, промокоды на скидки, а также повышенный кешбэк при покупке билетов или мерча при оплате картой Пэй», – говорится в сообщении на сайте РФС.

Фото: rfs.ru

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33403 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
бизнес и маркетинг
logoРФС
Яндекс
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч России и Перу в Петербурге посетят более 40 тысяч зрителей
12 ноября, 09:59
На капитанской повязке сборной России для матча с Перу напечатаны архивные фотографии блокадного Ленинграда
12 ноября, 08:41Фото
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
26 минут назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
9 минут назад
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
44 минуты назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19