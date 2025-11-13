РФС и Яндекс объявили о сотрудничестве: «Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнером сборных России и Кубка, программа лояльности Свои Плюсы – эксклюзивным партнером федерации»

Яндекс стал партнером РФС.

Российский фубольный союз и Яндекс стали партнерами.

«В рамках сотрудничества Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнером сборных России и FONBET Кубка России, программа лояльности Яндекса Свои Плюсы – эксклюзивным партнером РФС с набором привилегий и специальных предложений для пользователей в футбольных сценариях, а мультиподписка Яндекс Плюс предложит болельщикам доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах Яндекса.

Основные направления сотрудничества включают создание совместной программы лояльности РФС и Своих Плюсов со специальными предложениями для пользователей. Партнерство с платежным сервисом Яндекс Пэй позволит болельщикам приобретать на выгодных условиях билеты на FONBET Кубок России и официальную атрибутику сборной России – как онлайн, так и непосредственно на стадионах, включая опцию покупки частями в Сплит. В дни матчей сборной России и Кубка страны также будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки сборной будут участвовать в промо-кампаниях Яндекса.

Программа лояльности Свои Плюсы расширит футбольное направление Яндекса, вовлекая пользователей в тематические сценарии и активности. Она построена на прогрессивной шкале и персональных заданиях – от выбора любимой команды до участия в розыгрышах. Участники смогут получать призы: билеты на матчи, клубный мерч, экскурсии на стадионы, промокоды на скидки, а также повышенный кешбэк при покупке билетов или мерча при оплате картой Пэй», – говорится в сообщении на сайте РФС .

Фото: rfs.ru