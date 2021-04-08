Решение о пожизненном отстранении Вилкова инициировал глава судейского комитета РФС Хачатурянц

Появились детали решения о пожизненном отстранении от работы судьи Михаила Вилкова, обслуживавшего матч 26-го тура РПЛ – (4:1).

Как сообщает , инициатором подобного решения стал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Причина кроется сразу в нескольких сомнительных решениях арбитра и его бригады в ходе матча. Вилков сперва ошибочно не удалил полузащитника «Ростова» , затем показал необязательную желтую карточку Армину Гиговичу, которая привела к удалению игрока, а также назначил пенальти после падения в штрафной гостей полузащитника «Локомотива» .

Вилкова уже отстраняли от работы в нынешнем сезоне, арбитр не обслуживал матчи Премьер-лиги на протяжении девяти туров. Причиной для первого отстранения судьи послужили несколько решений, вызвавших недовольство и протесты со стороны казанского «Рубина» после игры с «Краснодаром» (1:3) 17 октября.

Шлейф скандалов, сопровождающий Вилкова, и постоянные ошибки, влияющие на результаты матчей, вынудили руководство РФС принять жесткие меры и пожизненно отстранить судью от работы, отмечает источник.

После октябрьского матча в Краснодаре Вилков находился на испытательном сроке. Он знал, что в случае повторных грубых ошибок руководство РФС может применить к нему санкции вплоть до пожизненного отстранения от работы. Арбитр не справился и вслед за коллегой Алексеем Еськовым заканчивает карьеру в России.