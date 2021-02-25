Победы «Барсы», «Юве» и ЦСКА, травма Кокорина, «Бавария» сильнее «Боруссии», Косторная вернулась к Тутберидзе и другие новости утра

1. ЦСКА победил «Ахмат» (2:0) в 21-м туре чемпионата России и сохранил 2-е место в таблице. У Рондона первый гол и передача за московский клуб. «Ростов» и «Сочи» сыграли вничью (0:0), как и «Ротор» с «Химками» (0:0).

2. В Кубке Гагарина «Автомобилист» победил «Авангард» и сократил отставание в серии (1-2), минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило СКА в овертайме, московское «Динамо» сравняло счет за 3 секунды до конца 3-го периода и обыграло «Северсталь» в овертайме, «Металлург» победил «Барыс» и повел (2-1) в серии.

3. Два голевых паса Лионеля Месси помогли «Барселоне» справиться с «Осасуной» (2:0) в 26-м туре чемпионата Испании. Каталонцы не проигрывают 16 матчей в Ла Лиге, за 3 месяца 13 побед, 3 ничьих. «Севилья» уступила «Эльче» (1:2).

4. UFC 259. Аскаров победил Бенавидеса единогласным решением судей и другие результаты.

5. Алена Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко. У Алены испытательный срок – 2 месяца – и жесткие условия от Этери.

6. Дубль Мораты помог «Ювентусу» переиграть «Лацио» (3:1) в 26-м туре чемпионата Италии. Роналду вышел лишь на 69-й минуте, когда все было решено. Криштиану приберегли к Лиге чемпионов.

7. «Бавария» сломила «Боруссию» Дортмунд (4:2) в 24-м туре чемпионата Германии. Эрлинг Холанд забил два гола уже к 9-й минуте, но позже Роберт Левандовски сделал хет-трик. «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (3:0), а «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Байеру» (0:1).

8. НХЛ. 2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Филадельфию», «Рейнджерс» без Панарина вновь оказались сильнее «Нью-Джерси». Все результаты дня – здесь.

9. «Арсенал» поделил очки с «Бернли» (1:1) в 27-м туре чемпионата Англии. «Лестер» выиграл у «Брайтона» (2:1), «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» обошлись без голов (0:0).

10. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Пока карьера в Италии у россиянина не складывается.

11. Йохауг выиграла классический марафон на чемпионате мира по лыжам, Венг – 2-я, Сорина – 9-я, Кирпиченко – 12-я. У Терезы 14-е золото чемпионатов мира. Она сравнялась с Вяльбе, больше только у Бьорген – 18.

12. Даниил Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта, он обойдет Рафаэля Надаля в рейтинге ATP. Рублев победил Циципаса в Роттердаме и вышел в 10-й финал в карьере.

13. Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место, Джима – 2-я, Кайшева – 13-я, Миронова – 24-я, Казакевич – 32-я. Дестье победил у мужчин, Латыпов – 10-й, Йоханнес Бо – 11-й, Халили – 16-й, Логинов – 23-й.

14. Джиган и Александр Емельяненко договорились о поединке. Бой Тухугова и Рамоса 14 марта отменен, у россиянина травма колена.

15. Семен Елистратов завоевал серебро на 500 м и бронзу на 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку.

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