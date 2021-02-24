Юрген Клопп: «Мне не нужен игрок, который захочет уйти, если мы не попадем в Лигу чемпионов»

Главный тренер высказался по поводу возможного ухода основных футболистов в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Я понимаю такие вопросы и уважаю их, но об этом сейчас нам беспокоиться не стоит. Так всегда было и будет.

Я знаю, что наши футболисты нам верны. Нет такого, что какой-то игрок вдруг заявляет: «Если не будет Лиги чемпионов, мне придется уйти».

Такого не случится. Я достаточно хорошо знаю их, чтобы быть уверенным в этом. Такой проблемы не будет.

Несколько лет назад мы говорили, что если игрок не хочет переходить к нам из-за того, что мы не играем в Лиге чемпионов, то мы и сами не хотим такого футболиста.

И если игрок хочет уйти из-за того, что нас не будет в ЛЧ, то мне он не нужен. Ничего личного, но так всегда было и будет.

Всегда нужно подбирать правильный состав под определенные задачи, и если он у тебя есть, переживать не о чем», – сказал Клопп.