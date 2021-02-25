Левандовски забил 29-й и 30-й голы в 23-м матче в Бундеслиге

«Бавария» играет с Дортмунд (2:2, первый тайм) в матче 24-го тура Бундеслиги.

На 26-й минуте за мюнхенцев гол забил нападающий , воспользовавшись передачей от хавбека Лероя Сане. На 44-й он реализовал пенальти.

Поляк забил 29-й и 30-й голы в 23-м матче в этом розыгрыше чемпионата Германии.

Он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. У Эрлинга Холанда из «Боруссии» и Андре Силвы из «Айнтрахта» по 19 голов.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд – 2:2. Холанд и Левандовски забили. Текстовый онлайн есть