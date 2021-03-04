Тутберидзе об испытательном сроке для Косторной: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных и условий. И запрыгать тройной аксель»

Теги сборная России Первый канал женское катание Этери Тутберидзе переходы Алена Косторная Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала об условиях возвращения в ее группу чемпионки Европы Алены Косторной

«Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду – все равно это должны мы определять.

И запрыгать тройной аксель», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. 

Испытательный срок для Алены Косторной – 2 месяца. 

Тутберидзе ничего не теряет, принимая Косторную. А вот Алене теперь всю жизнь бороться с абсурдным имиджем предательницы

Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар

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