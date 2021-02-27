Видео запрещенного удара Петра Яна в бою со Стерлингом

На UFC 259 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе, в котором встретились и .

В четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом, который ему посоветовали сделать секунданты.

В результате Яна дисквалифицировали, а Стерлинг стал новым чемпионом.

⚡️ Пётр Ян проиграл бой за титул действующего чемпиона UFC в легчайшем весе путем дисквалификации.



В четвертом раунде поединка против Алджемейна Стерлинга россиянин нокаутировал соперника запрещенным ударом колена в голову. pic.twitter.com/xbuocW9seS — Москва 24 (@infomoscow24) March 7, 2021

Ян лишился пояса UFC из-за запрещенного удара. Стерлинг сбросил пояс после объявления чемпионом

Джо Роган: «Ян нанес нелегальный удар коленом после совета своих угловых»