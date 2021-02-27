Видео запрещенного удара Петра Яна в бою со Стерлингом

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 259 Бокс/MMA/UFC

На UFC 259 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе, в котором встретились Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.

В четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом, который ему посоветовали сделать секунданты.

В результате Яна дисквалифицировали, а Стерлинг стал новым чемпионом.

Ян лишился пояса UFC из-за запрещенного удара. Стерлинг сбросил пояс после объявления чемпионом

Джо Роган: «Ян нанес нелегальный удар коленом после совета своих угловых»

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