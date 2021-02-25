«Барселона» не проигрывает 16 матчей в Ла Лиге. За 3 месяца 13 побед, 3 ничьих

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«Барселона» одолела «Осасуну» (2:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Каталонцы не проигрывают в чемпионате Испании на протяжении трех месяцев – с 5 декабря, когда уступили в гостях «Кадису» (1:2).

С тех пор у команды Роналда Кумана 13 побед и 3 ничьих. Три последних матча сине-гранатовые выиграли с общим счетом 7:0.

«Барса», набрав 56 очков, сейчас занимает второе место в таблице. У «Реала» 53 балла и на игру меньше. А лидирует «Атлетико», у которого 58 очков и две игры в запасе.

В следующем туре «Барселона» примет «Уэску» – это случится 15 марта.

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