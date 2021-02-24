Серебро в лыжной и биатлонной эстафетах, у Косторной все сложно, Месси – лучший в Ла Лиге в феврале, объяснения РФС и другие новости утра

1. 🥈 Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, победила Норвегия.

2. Кубок Гагарина. 1-й раунд. ЦСКА забил 5 голов «Спартаку», «Ак Барс» обыграл «Торпедо», «Салават» победил «Трактор».

3. 🥈 Россия стала второй в мужской биатлонной эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место, победила Германия, Норвегия – 3-я.

4. РФС выступил с новым объяснением скандала с фотошопом руки Мозеса и выложил видео, по которым разбирали эпизод.

5. Как дела у Алены Косторной? Продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, сообщила, что новый тренер Косторной должен будет оплатить расходы на подготовку фигуристки. Сам Плющенко заявил, что спортсменки нет перед ним контрактных обязательств.

6. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу в 1/4 финала на турнире в Роттердаме, Андрей Рублев прошел Жереми Шарди.

7. «Спартак» опроверг, что Тедеско был готов переподписать контракт при увеличении зарплаты.

8. «Калгари» уволил Джеффа Уорда с поста главного тренера. Его сменил Дэррил Саттер, добивавшийся с командой последнего крупного успеха – выхода в финал Кубка Стэнли-2004.

9. Международный совет футбольных ассоциаций скорректировал правило игры рукой. Голы из-за случайного касания мяча партнером больше отменять не будут.

10. НХЛ. «Бостон» забросил 5 шайб «Вашингтону», одну из них пропустил вышедший на замену Самсонов. Все результаты дня – здесь.

11. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что проведет новые переговоры с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым относительно его возможного возвращения.

12. Форвард «Барселоны» Лионель Месси – лучший игрок Ла Лиги в феврале. У него 7 голов в 5 матчах.

А вот Александр Головин – лучший игрок «Монако» в феврале по версии болельщиков.

13. Тяжелый форвард Блэйк Гриффин договорился с «Детройтом» о выкупе контракта и станет свободным агентом.

14. На «Газпром Арене» могут открыться пункт вакцинации от коронавируса и прививать людей, пришедших на игру.

15. Подмосковные «Химки» дома проиграли немецкой «Альбе» (81:100) в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

16. 20 марта в Москве подерется боксер Александр Беспутин. Это его первый бой в России. В 2019-м он провалил допинг-тест, был лишен титула и получил дисквалификацию на шесть месяцев.

17. У хавбека «Реала» Эдена Азара рецидив травмы. Он может вернуться к матчу с «Аталантой».

Цитаты дня.

Брызгалов о Панарине: «Кремлю плевать даже на то, что говорит Навальный. То, что пишет Артемий, ему вообще должно быть до фонаря»

Широков о Семине: «Что он дал «Локомотиву»? Они при нем вперед шагнули? Нет. Кого он воспитал?»

Ирина Слуцкая: «Косторной нужно просто успокоиться и принять правильное решение. Возможно, это и не возвращение к Тутберидзе»

Промес о «Севилье»: «Я играл в защите – это было убийственно. Вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?»

Брызгалов о «Дворце для Путина»: «Бури негодования это во мне не вызвало. Так устроена Россия»