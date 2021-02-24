Пеп о тратах «Сити»: «МЮ» постоянно побеждал, потому что тратил больше других. «Барса» и «Реал» – тоже»

Главный тренер объяснил свое высказывание о том, что серия побед команды связана с большими тратами на трансферы.

После 19-й победы кряду (сейчас серия составляет уже 21 матч – прим. Sports.ru) Гвардиола, отвечая на вопрос о причинах успеха, сказал: «У «Сити» много денег, чтобы купить много невероятных игроков».

«На самом деле причин гораздо больше – это и крайне мощная организация, приятные, добрые люди, сотрудники, тренерский штаб, футболисты. Если говорить о достижениях этого клуба за последние четыре года, о таком количестве побед, то для этого необходимы топ-игроки.

Один титул можно выиграть со средним составом, но если хочешь побеждать часто, нужны игроки самого высочайшего уровня. А такие стоят больших денег. Я так вижу эту ситуацию. Мои слова не были сарказмом. Я говорил правду.

или , Реал», , или , «Селтик» или , которые чаще всего побеждают в Шотландии, – у всех этих клубов больше денег, чем у остальных.

Разговоры о том, что мы побеждаем благодаря деньгам, всегда будут сопровождать нас. Многие журналисты говорят, что мы побеждаем только благодаря деньгам. Так что это правда. Мы это принимаем.

Так же они поступали и с другими клубами, у которых бюджет больше нашего. Нужно с этим смириться.

Но нас поддерживает мощнейшая организация в клубе, потрясающее отношение к делу во всех отделах. Это просто невероятно. Я говорю не только о себе, а обо всех отделах. Настоящая машина.

Мы не были в числе элитных клубов 30-40 лет назад. Чтобы попасть в это число, нужно тратить. Раньше «МЮ» побеждал чаще других, потому что тратил больше них. В «Барселоне» и было то же самое», – подчеркнул Гвардиола.