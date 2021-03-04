Алена Косторная: «Шестое место в Финале Кубка России дало понять, что надо идти извиняться перед Тутберидзе, усмирять гордыню и просить прощения»

Чемпионка Европы Алена Косторная объяснила, почему решила вернуться в группу тренера .

«Шестое место в Финале Кубка России – это не то чтобы обидно. Это четко дает понять, что ты не то что что-то сделал, не так… У тебя все в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения.

Улыбаться-то, может, больше и стала (после перехода к Плющенко летом – Sports.ru), да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать где-то в углу после тренировки.

Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала. Потому что просто туда не попал.

Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе. И я достойна их внимания», – сказала Косторная в эфире Первого канала.

«После этого перехода я стала больше улыбаться». Косторная не щадила Тутберидзе, пока тренировалась у Плющенко

Тутберидзе ничего не теряет, принимая Косторную. А вот Алене теперь всю жизнь бороться с абсурдным имиджем предательницы